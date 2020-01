Diretor da OMS avalia na China a dimensão do coronavírus

Este responsável vai reunir com as autoridades de saúde chinesas. A OMS considera que o surto do vírus é uma emergência para a China mas não a nível mundial.



O primeiro-ministro chinês já esteve na cidade de Wuhan.



Os detalhes contados pela jornalista Carla Pinto.



Governo português desaconselha viagens parta a China



O ministério dos Negócios Estrangeiros português desaconselha os portugueses a efetuarem viagens para a China a não ser que sejam urgentes.



O Governo garantiu também que está em contactos com outros países no contexto desta crise.



A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, revelou que o Governo português não planeia aproveitar o avião que a França pretende enviar à China na próxima semana para resgatar cidadãos franceses.