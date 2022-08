Diretor do FBI teme ataques terroristas orquestrados no Afeganistão

Com o tema da violência nos EUA a ser debatido numa sessão do Comité Judiciário do Senado,“Estão preocupados com um possível ataque ao país proveniente de nações como o Afeganistão?”, questionou a senadora republicana Lindsey Graham, dirigindo-se ao diretor do FBI.E Wray não negou:As forças norte-americanas retiraram-se do Afeganistão em 2021, mas o responsável pelo FBI admite que

"Estou preocupado com a possibilidade de vermos a Al Qaeda a tentar reconstituir-se, o ISIS-K a tirar vantagem da deterioração da segurança da região, e ainda estou preocupado com os terroristas, inclusive aqui nos Estados Unidos, que são inspirados pelo que veem lá".