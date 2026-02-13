Dirigente de Medicare e Medicaid. Dr. Oz convidou Epstein para festa do Dia dos Namorados em 2016

Entre as várias referências a Mehmet Oz nos ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, surge um e-mail enviado pelo cirurgião cardíaco e pela sua esposa a Jeffrey Epstein, com o assunto “Comemoração do Dia dos Namorados de Mehmet e Liza Oz”.



A mensagem, acompanhada de um link para um convite digital, foi enviada no dia 1 de fevereiro de 2016, quase dez anos depois da eclosão das primeiras acusações de crimes sexuais contra Epstein, em julho de 2006, que viria a ser condenado, dois anos depois, por prostituição de menores. Ainda em 2016, o cirurgião enviou um email a Epstein com o assunto “Dr. Oz”. O corpo da mensagem foi completamente censurado.





Conhecido pela sua personalidade televisiva no programa The Dr. Oz Show, onde dava conselhos médicos aos telespectadores norte-americanos, Mehmet Oz foi nomeado por Donald Trump para liderar os Centros de Serviços Medicare e Medicaid dos EUA, em 2024.



Os documentos divulgados, nas últimas semanas, pelo Departamento de Justiça dos EUA vêm cumprir a Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, que acabou por ser promulgada em novembro de 2025 por Donald Trump, após meses de resistência ao projeto-lei aprovado pelo Congresso.



O responsável pelos Serviços Medicare e Medicaid dos EUA aparece ainda numa lista de pessoas descritas como “yes list (lista de confirmações) atualizada para amanhã à noite” num e-mail enviado por uma mulher desconhecida e que data do ano de 2012. No assunto da mensagem lê-se “Domingo, 9 de dezembro, Les Mis”, uma abreviação coloquial inglesa e francesa para o romance "Les Misérables", traduzido para português como "Os Miseráveis", mas que poderá não ter qualquer relação com a obra.



Os documentos dão igualmente conta de que Jeffrey Epstein foi convidado, em várias ocasiões, para eventos relacionados com saúde, onde Dr. Oz era orador.



Mehmet Oz não é acusado de qualquer crime relativo ao caso Epstein e os ficheiros não implicam necessariamente envolvimento em comportamentos criminosos, mas demonstram uma ligação mantida entre os dois norte-americanos, anos depois de Jeffrey Epstein se ter declarado culpado de crimes por prostituição de menores.



A divulgação, na última semana, de mais de três milhões de documentos do caso Epstein expôs ligações entre o abusador sexual e várias figuras da comunidade internacional que, sob escrutínio, acabaram por renunciar aos seus cargos públicos.