Discurso em Davos. Trump insiste que só "grande potência" pode proteger a Gronelândia

(em atualização)





Segundo o presidente norte-americano só os Estados Unidos, que são uma "grande potência", são "capazes de defender a Gronelândia". No mesmo discurso em Davos, Donald Trump não poupou a Dinamarca e acusou o país escandinavo de "ingratidão".





"Os Estados Unidos preocupam-se muito com a Europa. Eu próprio tenho origens europeias", começou por dizer, antes de introduzir o polémico tema. "E acreditamos muito nos elos que partilhamos com a Europa, nos laços que temos com a Europa, enquanto civilização".



É por isso que considera Trump que "questões como o comércio, a energia, a imigração, o crescimento económico têm que ser preocupações de todos aqueles que querem ver um Ocidente forte e unido".



"Queremos aliados fortes, não aliados fracos. Queremos que a Europa seja forte. Em última análise, estas são questões de segurança nacional".



E não há questão que torne a situação "mais clara do que atualmente se está a passar na Gronelândia", referiu, dizendo que estava a "pensar deixar este tema fora do discurso, mas se calhar teria muitas criticas se não o fizesse".



"Eu tenho imenso respeito pelo povo da Gronelândia e pelo povo da Dinamarca. Mas todo aliado da NATO tem a obrigação de ser capaz de defender o seu próprio território. E a verdade é que nenhuma nação ou grupo de nações é capaz de defender a Gronelândia, a não ser os Estados Unidos. Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas imaginam", declarou o presidente norte-americano.





Estabelecendo um paralelismo com a Segunda Guerra Mundial, Trump apontou que a Dinamarca rendeu-se em poucas horas à Alemanha e disse que teve de ser os EUA a proteger a Gronelândia e ganhar a guerra. Na mesma retórica, afirmou que se não fossem os Estados Unidos, a maioria dos presentes na plateia “estariam a falar alemão e, talvez, um pouco de japonês”.



Lamentando que os Estados Unidos tenham devolvido o território à Dinamarca após o fim do conflito mundial em 1945, o que considerou “uma estupidez”, Trump considerou que a Dinamarca está a ser “ingrata” – crítica que também dirigiu à própria Aliança Atlântica -, e frisou que tudo o que pede “é um pedaço de gelo”.





“Peço muito pouco, comparando com o que lhes demos durante muitas, muitas décadas (…). Têm duas possibilidades: ou dizem sim, e ficaremos muito agradecidos, ou dizem não, e lembrar-nos-emos”, declarou Trump, que pediu a abertura de “negociações imediatas” com vista à aquisição da Gronelândia, território ao qual se referiu erroneamente por diversas vezes como Islândia.

