De Estrasburgo a Lisboa. Costa defende firmeza em diálogo com Trump e sinaliza voto em Seguro

O presidente do Conselho Europeu não tem dúvidas de que é "essencial ser preservada" a aliança com os Estados Unidos., afirmou António Costa, em entrevista à RTP, acrescentando quePor isso, explicou o ex-primeiro-ministro português, será realizada uma reunião entre os líderes europeus, "para saber como nos podemos coordenar e continuar a encontrar formas de diálogo com os Estados Unidos, de trabalharmos em conjunto".Já no ano passado, recordou o presidente do Conselho Europeu,. E até sobre a guerra na Ucrânia, acrescentou, a UE e os Estados Unidos têm conseguido "continuar a trabalhar juntos para garantir uma paz justa e duradoura".Questionado sobre que resposta pode ter a Europa quando um aliado tenta ocupar um Estado-membro,A resposta europeia deve ser, segundo o responsável europeu, de "grande firmeza quanto aos princípios de defesa do Direito Internacional"., afirmou, frisando: "não pode ter dois pesos e duas medidas".Sobre o ataque de Donald Trump a Emmanuel Macron, que se recusou a integrar o Conselho de Paz em Gaza, António Costa explicou que, clarificou. "Todos estamos comprometidos em garantir a paz e a reconstrução de Gaza. (...) MasO antigo governante e líder do Partido Socialista, questionado sobre as eleições Presidenciais em Portugal e a campanha de António José Seguro para a segunda volta, respondeu que não intervém "na política nacional".Sem mencionar que candidato apoia, António Costa admitiu que seria "o que faltava não votar num candidato da área democrática"., concluiu, sem admitir ter votado no candidato apoiado pelo PS.