"Tensão e preocupação". Rangel defende "resposta firme" europeia aos EUA

Os líderes europeus reúnem-se na quinta-feira para debater o relacionamento com os Estados Unidos.

"Isto é, com os vários Estados mas não com a União enquanto tal, não com os seus representantes. Isso, obviamente, põe desafios que nós não tivemos depois da Segunda Guerra Mundial; são desafios que, nos últimos 80 anos, (...) não se puseram".

"Havendo uma reação nas tarifas, portanto nos direitos aduaneiros, (...) evidentemente que tem de haver uma resposta", clarificou. "O Parlamento Europeu já deu uma resposta, porque ia ratificar aquele acordo que foi feito no verão (...) e já suspendeu esse processo".





Já na terça-feira, o ministro tinha anunciado que Portugal apoia uma resposta europeia às tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano sobre países que se opõem ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos.







O ministro dos Negócios Estrangeiros está em Estrasburgo, esta quarta-feira, para a cerimónia comemorativa dos 40 anos adesão de Portugal e Espanha à CEE., começou por destacar Paulo Rangel, em entrevista à RTP, recordando que esta União Europeia de hoje é "muito diferente".Começou por ser a união de dez países, depois passou a 12 e, atualmente, é constituída por 27 Estados-membros "muito diferentes" e menos homogéneos.A União Europeia, segundo o ministro português dos Negócios Estrangeiros,, recordou.Sem admitir que os Estados Unidos são o "inimigo", Rangel não escondeu queO chefe da diplomacia portuguesa admitiu estar de acordo com a posição de Ursula von der Leyen:. Contudo, considera que "não devemos entrar numa escalada retórica".Face às declarações de Donald Trump sobre querer ocupar a Gronelândia, aPara começar, Rangel considerou fundamentalA União Europeia terá de ter uma reação:"Mas não há dúvida que na questão da Gronelândia nós temos que ser muito claros, no sentido de dizer que se trata de um direito de autodeterminação das pessoas da Gronelândia e também da Dinamarca, a respeito pela sua soberania.r".Considerando que o caso da operação norte-americana na Venezuela é "diferente", Rangel frisou que não se trata "de tomar conta" do país, "é uma ingerência com determinadas características", cujo objetivo é uma transição diplomática.. Nesse sentido, acredita que a posição europeia é a de "forçar os Estados Unidos de alguma maneira a virem dialogar" para se encontrar uma solução.