Dissolução do Parlamento em França "permite a clarificação das coisas"

Foto: Teresa Suarez - EPA

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o presidente francês explicou o motivo por que dissolveu o Parlamento no último domingo, depois da derrota frente ao partido de extrema-direita de Marine Le Pen.



Criticou ainda as previstas coligações entre a extrema-direita e a direita republicana e entre as esquerdas.



Apelou por isso a um pacto de governo entre social-democratas, verdes e democratas-cristãos, de modo a derrubar os extremos da direita e da esquerda nas próximas legislativas.