Eleições em França. Líder da direita apela a uma "aliança" sem precedentes com a extrema-direita

"Precisamos de uma aliança, sem deixar de ser nós próprios" disse Éric Ciotti, numa entrevista ao canal francês Uma aliança com o Rassemblement National" e os seus candidatos, declarou no Telejornal das 13h, confirmando que tinha mantido conversações com Marine Le Pen e Jordan Bardella, que venceu as eleições europeias em França com mais de 30 por cento dos votos.

O presidente do Les Républicains - o partido de Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy - começou por defender que "é necessário servir um país que está em perigo” e criticou o presidente francês, Emmanuel Macron, por ter estragado o país e o ter conduzido ao estado em que hoje se encontra: "com mais violência, mais insegurança" e perante o “perigo melenchonista".





Fazendo referência a Jean Luc-Mélenchon, o líder da esquerda radical francesa da França Insubmissa, um dos partidos que constituem a recente aliança de esquerda, formada na segunda-feira para defrontar a extrema-direita nas próximas eleições.





Éric Ciotti anunciou o seu desejo de criar uma aliança sem precedentes com a extrema-direita em França, para "ter um grupo poderoso na Assembleia Nacional".e "dar uma alternativa ao país".



"Escolha corajosa"



A líder do Rassemblement National reagiu imediatamente ao anúncio, elogiando a "escolha corajosa" e o "sentido de responsabilidade" de Ciotti, que defendeu uma posição contrária à do seu partido da direita tradicional, herdeiro do movimento gaulista, que sempre recusou trabalhar com a extrema-direita em França.







“Quarenta anos de um pseudo cordão sanitário, que levou à perda de muitas eleições, estão em vias de desaparecer”, disse à agência France Presse, Marine Le Pen, que tem vindo a seguir uma estratégia de desdemonização e normalização do seu partido na última década, nomeadamente através do seu afastamento da presidência do partido e aposta no jovem líder Jordan Bardella para o cargo.







No seio do seu partido vários membros manifestaram-se imediatamente contra esta aliança e acusaram o presidente Ciotti de seguir uma "linha pessoal" e apelaram à sua demissão.





É o caso do presidente do Senado francês do LR, Gérard Larcher, um dos pesos pesados do partido que sempre se opôs à aproximação à extrema-direita e que afirmou que "nunca apoiaria um acordo com o Rassemblement National". E que, na sequência das declarações de Éric Ciotti, defendeu que este "não pode continuar a presidir o partido e que se devia demitir," através de uma publicação na rede social X.







