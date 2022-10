Dívida pública federal dos EUA supera 31 biliões de dólares

Aproximando-se do limite legal de 31,4 biliões - um limite artificial colocado pelo Congresso à capacidade de endividamento do governo federal -, a dimensão da dívida confronta uma economia que enfrenta uma inflação elevada, taxas de juro em crescendo e um dólar forte.

E enquanto o presidente Joe Biden elogiou os esforços do seu governo para reduzir o défice este ano e assinou recentemente a designada Lei de Redução da Inflação, que procura controlar aumentos de preços em máximos de 40 anos, em resultado de vários fatores, vários economistas consideram estes números da dívida fonte de preocupação.

Owen Zidar, um economista de Princeton, disse que a subida das taxas de juro vai exacerbar as questões da dívida pública e torná-la mais cara. A Reserva Federal aumentou a sua taxa de juro de referência várias vezes este ano, para procurar conter a inflação.

Zidar acrescentou que a dívida "deve encorajar a consideração de algumas políticas fiscais que quase passaram pelo processo legislativo, mas que não reuniram apoio suficiente", como aumentar os impostos sobre os mais ricos e fechar buracos fiscais.

"Penso que o ponto aqui é o de se não se esteve preocupado com a dívida antes, deveria ter-se estado - e se estava preocupado antes, deve agora estar ainda mais", acentuou Zidar.

A agência do Congresso para o Orçamento (CBO, na sigla em Inglês) divulgou um relatório no início do ano, em que avisou, na sua perspetiva a 30 anos, que a dívida, se não fosse resolvida, poderia entrar em uma espiral ascendente, em direção a novos máximos que, no limite, poderiam ameaçar a economia dos EUA.