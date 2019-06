Divórcio entre governo de Macron e jornalistas cada vez mais evidente

O jornal Mediapart, uma publicação digital, independente, sem publicidade, que vive da subscrição dos leitores, foi o primeiro a ver dois procuradores e a polícia entrarem nas instalações para fazerem buscas.



Os jornalistas do Mediapart como outros do Le Monde ou do Liberation já chegaram também a ser interrogados depois de terem feito revelações de venda de armas à Arábia Saudita e no caso Benalla.