Divulgados detalhes sobre esforços diplomáticos para retomar negociações com o Irão

Este acordo assinado em 2015, destinado a regular o programa nuclear iraniano, tornou-se nulo e sem efeito após a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump.

Trump anuncia retoma das negociações, mas Irão nega

Mediadores norte-americanos e do Médio Oriente têm mantido conversações com os iranianos nos bastidores, mesmo durante a guerra entre Israel e o Irão nas últimas semanas. Essas discussões continuaram esta semana após a assinatura de um acordo de cessar-fogo.Tudo tem sido mantido em segredo, mas a CNN divulgou, esta quinta-feira, detalhes sobre estas negociações e algumas das propostas que foram apresentadas, ainda que preliminares.Citando quatro fontes familiarizadas com o tema, a CNN avança que, de acordo com o rascunho descrito à CNN.Teerão é acusado de estar a enriquecer o urânio em níveis muito acima do limite permitido pelo acordo nuclear de 2015 para fins militares, algo que o Irão tem recusado recorrentemente. Teerão insiste que este enriquecimento se destina exclusivamente a uso civil e tem recusado abrir mão do programa de enriquecimento de urânio, mesmo perante as pressões internacionais e sanções.Os EUA defendem que o Irão pode ter um programa nuclear para fins civis pacíficos,Em vez disso, os EUA sugeriram que Terão poderia importar o urânio enriquecido.Outra ideia levantada na semana passada e atualmente em análise é a de que aliados apoiados pelos EUA no Golfo paguem pela substituição da instalação nuclear de Fordow – que os EUA atingiram no passado fim de semana – pelo programa de não enriquecimento, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.As mesmas fontes ressalvam que todas estas propostas são preliminares e que o futuro das negociações é incerto, uma vez que as cinco primeiras rondas de negociações entre os EUA e o Irão ocorreram antes dos ataques israelitas e norte-americanos ao programa nuclear iraniano.Pouco tempo depois, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros negou qualquer reunião com os EUA na próxima semana, afirmando que Teerão estava a avaliar se as conversações com Washington eram do seu interesse.O responsável pela diplomacia iraniana reconheceu que os danos provocados pelos bombardeamentos às instalações nucleares "não foram pequenos", e explicou que as autoridades competentes estavam a tentar perceber as circunstâncias atuais do programa nuclear iraniano, o que, segundo ele, influenciaria a futura posição diplomática do Irão.