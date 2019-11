Do esgoto para um copo de cerveja: como Lisboa recicla a água

O processo começa numa, termo que rebatizou as antigas ETAR (Estações de Tratamento de Águas Residuais), em virtude dos vários produtos que conseguem agora fabricar.

Quase um quinto do território europeu é afetado pela falta de água, principalmente no Mediterrâneo. Mas dos 40 mil milhões de metros cúbidos que dão entrada nas estações europeias todos os anos apenas 2,5% são reciclados.



Uma proposta da italiana Simona Bonafé, deputada socialista ao Parlamento Europeu, estabelece regras de higiene que tornam mais seguro o uso da água reciclada na agricultura.





Lisboa, que será Capital Verde Europeia em 2020, prevê uma redução de 75% do uso de água potável em serviços municipais, substituíndo-a por água reciclada.

A Fábrica de Água de Alcântara recebe as águas residuais de grande parte do concelho de Lisboa. Além de as tratar para devolver ao meio ambiente,. A água limpa é também usada para rega municipal ou para a lavagem de viaturas.