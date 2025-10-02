Do ultimato à abordagem. Marinha israelita intercetou flotilha e deteve ativistas

Foto: Stefanos Rapanis - Reuters

As embarcações os três portugueses foram intercetadas quando estava a acercar-se de Gaza. Os militares israelitas entraram em vários navios, desde logo aquele em que viajavam Mariana Mortágua e Sofia Aparício.



Foi retirado o telemóvel à coordenadora do Bloco de Esquerda. No momento da intercepção, Mariana Mortágua estava a fazer declarações em direto para a RTP.



Pelo menos 13 embarcações da flotilha foram intercetadas pela Marinha do Estado hebraico. Uma delas terá sido mesmo abalroada em águas internacionais, de acordo com a Flotilha Global Sumud.



"Trata-se de um ataque ilegal contra trabalhadores humanitários desarmados. Apelamos aos governos e às instituições internacionais para que exijam a sua segurança e libertação imediatas", escreveu a Flotilha Global Sumud na plataforma de mensagens Telegram.



Também o Governo do Brasil confirmou, em comunicado, que há vários cidadãos do país entre os ativistas detidos por Israel, entre os quais Luizianne Lins, deputada do Partido dos Trabalhadores, a força política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"O Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e enfatiza o carácter pacífico da flotilha", sublinhou o Ministério das Relações Exteriores.



O Governo israelita indicou, por sua vez, que vários navios da Flotilha Global Sumud foram "apresados sem incidentes" e que os tripulantes estariam a ser transferidos para um porto do país.

