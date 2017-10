Documentos oficiais sobre morte de John F. Kennedy tornados públicos

Inês Geraldo - RTP26 Out, 2017, 18:26 / atualizado em 26 Out, 2017, 18:27 | Mundo

A 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy foi assassinado com um tiro de Lee Harvey Oswald. Passados perto de 54 anos, Donald Trump revelou que muitos documentos secretos sobre a morte do líder americano vêm agora a público.



São mais de três mil documentos que foram guardados da opinião pública e que vão agora ser divulgados, aos quais se juntam as versões completas de relatórios que vieram a público de forma parcial.



Apesar de muitos americanos esperarem uma resposta cabal ao que aconteceu em Dallas no ano de 1963, vários especialistas apontam que será pouco provável que a libertação de novos documentos traga novos e esclarecedores detalhes sobre um dos assassinatos mais célebres da história.



As razões de Donald Trump

Os receios da CIA

De acordo com Patrick Maney, professor de história da Universidade Boston, os muitos estudos realizados sobre o acontecimento apontam que Lee Harvey Oswald atuou sozinho mas indica também que a maioria dos seus estudantes e dos americanos não acreditam que Oswald tenha sido um ‘lobo solitário’.“É complicado aceitarmos que uma pessoa solitária, um falhado, pudesse ter atuado sozinho e assassinado Kennedy, mudando o curso da história. Mas é para aí que as provas apontam”, afirma Maney.Os meios de comunicação social norte-americanos apontam ainda que os documentos que vão ser tornado públicos deverão focar-se sobre a atuação dos serviços de informação na tentativa de provar uma conexão de Lee Harvey Oswald com espiões cubanos e da antiga União Soviética, depois de uma viagem realizada pelo mesmo à Cidade do México, em setembro de 1963.Guardados no Arquivo Nacional de Washington, os documentos oficiais da morte de John F. Kennedy têm sido alvo de muita curiosidade, principalmente de americanos que querem respostas ao que aconteceu a 22 de novembro de 1963, na cidade de Dallas.Com muitas teorias da conspiração envolvidas num dos episódios mais célebres da história mundial, foi no ano de 1992 que foi aprovada uma lei que impôs a divulgação de todos os documentos existentes sobre a morte de Kennedy, mantendo uma parte em sigilo até 26 de outubro de 2017.Chegados a essa data, o presidente do Executivo norte-americano anunciou que os documentos que permanecem secretos vêm a público. A imprensa norte-americana defende que só poderia ser Donald Trump a anunciar tal medida, já que na sua vida política tem enveredado por várias teorias da conspiração.Os media americanos relembraram um episódio da campanha presidencial em que Trump acusou o pai de Ted Cruz, um dos seus rivais republicanos, de estar envolvido no assassinato de John F. Kennedy.Michael Beschloss, um historiador norte-americano, explicou que Trump, ao contrário dos seus antecessores, está aberto a criar uma guerra com os serviços de informação norte-americanos, divulgando documentos que possam ridicularizar a sua ação.“De todos os presidentes desde 1963, este é aquele que menos se importaria se a divulgação destes documentos prejudicassem a CIA e o FBI, duas organizações com as quais ele está chateado no momento”, declarou Beschloss.Com o anúncio de Donald Trump, o jornal Político avançou, de acordo com fontes da administração da Casa Branca, que a CIA está a pressionar o presidente norte-americano a não aprovar a medida que coloca a nu toda a documentação da morte de John F. Kennedy.A publicação norte-americana escreveu que há medo por parte da Agência de Inteligência que, com a divulgação de documentos dos anos 90, se dê a exposição agentes que ainda se encontrem em atividade.Apesar desse facto, Donald Trump pode optar por não mandar publicar todos os documentos, mantendo-os secretos, por razões de segurança.