Doenças não transmissíveis foram principais causas de morte em 2019

As Estimativas Globais de Saúde de 2019 da OMS, publicadas na quarta-feira referem-se ao período de 2000 a 2019, inclusive, e revelam as tendências nas últimas duas décadas na mortalidade e na morbilidade causadas por doenças e lesões.





Em 2020, a Covid-19, que foi pela primeira vez identificada na China, há um ano, e já causou mais de 1,5 milhões de mortes confirmadas oficialmente, pode mudar esta classificação. Contudo, o os dados indicam que continua a provocar menos óbitos do que algumas doenças crónicas ou não transmissíveis.







No topo da lista, neste período de tempo, estão as doenças cardíacas, representando 16 por cento dos óbitos.







"As doenças cardíacas permaneceram a principal causa de morte a nível global nos últimos 20 anos. No entanto, agora estão a matar mais pessoas do que nunca", refere o documento. "O número de mortes por doenças cardíacas aumentou mais de dois milhões desde 2000, para quase nove milhões em 2019".





Este relatório destaca, por isso, a necessidade de um foco global intensificado na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças respiratórias crónicas, assim como no combate de acidentes e lesões, em todas as regiões do mundo, de acordo com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU).







"Estas novas estimativas são outro lembrete de que precisamos de acelerar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças não transmissíveis", escreveu no documento Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS.



"Estes dados destacam a urgência de melhorar drasticamente os cuidados primários de saúde de forma equitativa e holística. Um sólido sistema de atenção primária à saúde é, sem dúvida, a base sobre a qual tudo se assenta, desde a luta contra as doenças não transmissíveis até à gestão de uma pandemia", frisou.

Diabetes, Alzheimer e outras demências entram no "top 10"





As sete doenças destacadas no relatório foram responsáveis ​​por 24,4 milhões de mortes, ou 44 por cento de todas as mortes em todo o mundo, em 2019.



A seguir às doenças cardíacas, que mataram quase nove milhões de pessoas em 2019, os acidentes vasculares cerebrais (AVC) e as doenças pulmonares obstrutivas crónicas foram a segunda e terceira causas principais de mortes por doenças não transmissíveis.





Mas ainda nos primeiros lugares da classificação encontram-se os cancros, principalmente da traqueia, brônquios e pulmões, assim como as doenças renais.







Contudo, a lista aumentou e transformou-se nos últimos 20 anos: a diabetes e as demências, como o Alzheimer, são agora duas das doenças não transmissíveis que mais mortes causam.







De acordo com as estimativas da OMS, a doença de Alzheimer e outras formas de demência são a terceira maior causa de morte no continente americano e na Europa, sendo que afeta desproporcionalmente as populações: a nível global, 65 por cento das mortes por Alzheimer e demências são de mulheres.



Quanto à diabetes, que também entrou na classificação nas últimas duas décadas, os óbitos aumentaram 70 por cento em todo o mundo, registando-se um aumento de 80 por cento nas mortes entre homens. É no Mediterrâneo Oriental que se revela maior o aumento de mortalidade devido a esta doença não transmissível.

Doenças transmissíveis são desafio em países menos desenvolvidos





A OMS refere ainda que as mortes por doenças transmissíveis diminuíram nos últimos 20 anos, a nível global, mas continuaram a ser um desafio em países mais pobres e menos desenvolvidos.



Em 2019, a pneumonia e outras infeções respiratórias inferiores foram das doenças transmissíveis com maior taxa de mortalidade e, no conjunto, são classificadas como a quarta principal causa de morte. No entanto, em comparação com os dados de 2000, as infeções respiratórias inferiores causaram menos mortes do que anteriormente, tendo o número total de mortes diminuido quase meio milhão.



Quanto ao HIV/SIDA, outra doença transmissível, desceu da oitava principal causa de morte em 2000 para a décima nona em 2019, deixando por isso de ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. Também a tuberculose caiu do sétimo lugar em 2000 para o décimo terceiro em 2019 a nível global, mas ainda é uma das dez principais causas de morte em África e no sudeste asiático.





As novas estimativas da OMS enfatizam o desafio que as doenças transmissíveis ainda representam nos países mais pobres: "seis das dez principais causas de morte em países de baixos rendimentos ainda são doenças transmissíveis, incluindo malária, a tuberculose e o HIV/SIDA". Os relatórios da OMS, nos últimos anos, destacam uma desaceleração geral ou mesmo uma estagnação no progresso para combater doenças infecciosas como o HIV, a tuberculose e a malária.

Populações vivem mais anos, mas com menos saúde





O relatório da OMS mostra ainda a tendência de crescimento da longevidade: "em 2019, as pessoas viviam mais de seis anos a mais do que em 2000, com uma média global de mais de 73 anos em 2019 em comparação com os quase 67 em 2000".



"Mas, em média, apenas cinco desses anos adicionais foram vividos com boa saúde", lê-se no documento.



Na maioria, as doenças e as condições de saúde com maior taxa de mortalidade são as responsáveis ​​pelo maior número de anos de vida saudáveis ​​perdidos. As doenças cardíacas, a diabetes, os AVC, o cancro de pulmão e a doença pulmonar obstrutiva crónica foram, em conjunto, "responsáveis ​​por quase 100 milhões de anos de vida saudáveis ​​perdidos em 2019 em comparação com 2000".





Mas a OMS destacou também as lesões, como acidentes rodoviários, especialmente em África, e o consumo de drogas nas Américas, que levou um aumento de 300 por cento nas mortes entre 2000 e 2019, como duas das principais causas de perda de qualidade de vida e de morte.





As lesões são, assim, um causa importante de invalidez e morte, tendo havido um aumento significativo de lesões causadas por acidentes rodoviários desde 2000, "com um aumento de quase 50 por cento tanto em mortes quanto em anos de vida saudáveis ​​perdidos".





"O relatório da OMS descreve um número devastador de vidas humanas que poderiam e deveriam ter sido evitadas", disse Katie Dain, da NCD Alliance no documento.



"Se os governos levarem a sério a prevenção de mortes evitáveis ​​em grande escala e prepararem melhor o mundo para futuras pandemias, devem investir na saúde dos cidadãos e promover ambientes saudáveis, combatendo os fatores de risco comuns - álcool, tabaco, falta de atividade física, dietas não saudáveis ​​e poluição do ar - e garantir que todos os que precisam tenham acesso a diagnósticos, tratamentos e cuidados essenciais e que salvam vidas".







As estimativas de saúde global da OMS apresentam dados temporais abrangentes, comparáveis ​​e transparentes para a saúde da população, incluindo a expectativa de vida, expetativa de vida saudável, mortalidade e morbilidade e aumento de doenças a nível global, regional e nacional desagregado por idade, sexo e causa, de 2000 até agora.