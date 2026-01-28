Em direto
Dois agentes do ICE envolvidos na morte de Alex Pretti colocados em licença administrativa

Os dois agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) envolvidos na morte do cidadão americano Alex Pretti, no passado sábado, estão em licença administrativa, segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS) citado pela agência Reuters.

Foto: Leah Millis - Reuters

O DHS descreveu o afastamento dos agentes como parte das rotinas de investigação após um episódio em Pretti, um enfermeiro de 37 anos, foi morto a tiro por agentes durante uma ação de fiscalização, segundo a Reuters.

A situação gerou protestos e chamou a atenção para a forma como as autoridades têm conduzido operações de aplicação da lei no estado de Minnesota, incluindo a revisão do caso por parte da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).

As autoridades ainda estão a analisar o incidente, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias da morte de Pretti. 

