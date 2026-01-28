Dois agentes do ICE envolvidos na morte de Alex Pretti colocados em licença administrativa

O DHS descreveu o afastamento dos agentes como parte das rotinas de investigação após um episódio em Pretti, um enfermeiro de 37 anos, foi morto a tiro por agentes durante uma ação de fiscalização, segundo a Reuters.



A situação gerou protestos e chamou a atenção para a forma como as autoridades têm conduzido operações de aplicação da lei no estado de Minnesota, incluindo a revisão do caso por parte da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).



As autoridades ainda estão a analisar o incidente, enquanto familiares, políticos e organizações de direitos civis exigem explicações e maior transparência sobre o que motivou os disparos e as circunstâncias da morte de Pretti.