Dois anos da invasão da Ucrânia. Biden anuncia mais de 500 sanções contra a Rússia

. Estas sanções são as últimas de milhares de alvos anunciados pelos Estados Unidos e seus aliados após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro de 2022, invasão da Ucrânia que matou dezenas de milhares de pessoas e destruiu cidades."Há dois anos, a Rússia tentou apagar a Ucrânia do mapa. Se Putin não pagar o preço pela morte e destruição, continuará a fazê-lo", acrescentou.

As sanções surgem uma semana depois da morte súbita de Alexei Navalny, um opositor de Putin, numa prisão do Ártico. Para Biden disse que "não há dúvida" de que a culpa é do presidente russo e na véspera do segundo aniversário da invasão total da Ucrânia pela Rússia.

Segundo o presidente norte-americano, Vladimir Putin "acreditou que podia facilmente dobrar a vontade e quebrar a coragem de um povo livre. Que podia invadir uma nação soberana e que o mundo viraria as costas. Que podia abalar os alicerces da segurança na Europa e de outros lugares".", assegurou Biden, numa altura em que a ajuda prestada pelos Estados Unidos foi suspensa, bloqueada pelos deputados republicanos."Dois anos após o início desta guerra, o povo da Ucrânia continua a lutar com uma coragem tremenda. Mas estão a ficar sem munições. A Ucrânia precisa de mais suprimentos dos Estados Unidos para manter a linha contra os ataques implacáveis da Rússia, que são realizados com armas e munições do Irão e da Coreia do Norte", esclareceu.A administração Biden garante regularmente apoio à Ucrânia, mas a nova ajuda militar dos EUA, no valor de 60 mil milhões de dólares, está atualmente bloqueada no Congresso, devido, em particular, à oposição do presidente da Câmara dos Representantes, um aliado de Donald Trump.Esta sexta-feira, Biden voltou a apelar aos parlamentares para que aprovem este financiamento o mais rapidamente possível, "antes que seja demasiado tarde".", sublinhou Biden.A União Europeia também anunciou sanções contra cerca de 200 entidades e indivíduos acusados de ajudar a Rússia a adquirir armas ou de envolvimento no rapto de crianças ucranianas, algo que Moscovo nega. Em resposta, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros afirmou ter alargado significativamente a lista de funcionários e políticos europeus proibidos de entrar no país.

Putin presta homenagem a “heróis”

O presidente russo, Vladimir Putin, prestou esta sexta-feira homenagem aos "heróis" que combatem na Ucrânia e ao rearmamento da Rússia, num dia de celebração das forças armadas russas, na véspera do segundo aniversário do assalto a Kiev.Num vídeo, Vladimir Putin, em tom sério, prestou homenagem aos "participantes na operação especial" na Ucrânia, que disse estarem a "lutar pela verdade e pela justiça"., acrescentou o líder russo, que prestou homenagem, como faz todos os anos, no túmulo do soldado desconhecido sob o Kremlin.Nos últimos dias, o presidente russo tem vindo a elogiar o seu país, que no último ano se tem concentrado no esforço de guerra, com um aumento da produção de equipamento e o recrutamento de centenas de milhares de soldados.Na sexta-feira, vangloriou-se do aumento das entregas de mísseis,, veículos blindados, artilharia e sistemas de defesa aérea. "Com base na nossa atual experiência de combate, vamos continuar a reforçar as forças armadas", realçou.Apesar de Moscovo ter sofrido perdas muito pesadas, com cerca de 120 mil mortos, segundo fontes americanas, conseguiu recrutar quase meio milhão de homens em 2023 e outros 53 mil em janeiro de 2024, de acordo com números oficiais.

A Ucrânia, por seu lado, viu o seu exército ser dizimado pela contraofensiva do verão de 2023 e não consegue reconstituir as suas fileiras. No entanto, nas últimas semanas, obteve alguns êxitos no Mar Negro.