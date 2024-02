Ucrânia estende a mão à América em véspera de aniversário da invasão russa

. Esta assistência tem já o carimbo de aprovação do Senado, onde impera uma maioria democrata., advertiu Volodymyr Zelensky, em declarações emitidas na quinta-feira pela estação norte-americana Fox News.

A Ucrânia completa, no sábado, dois anos desde a invasão da Rússia de Vladimir Putin. O presidente norte-americano, Joe Biden, tem vindo a exortar os congressistas republicanos a evitarem “dar uma prenda a Putin”.

Diante da erosão acelerada das capacidades de defesa,Na véspera do segundo aniversário da guerra – e à falta de fumo branco no Congresso -,, segundo um porta-voz do Departamento norte-americano do Tesouro citado pela France Presse.Este anúncio norte-americano segue-se ao consenso, na União Europeia, para o 13.º pacote de sanções contra entidades da Rússia, a somar a medidas adotadas pelo Reino Unido contra mais de 50 figuras e empresas do país de Putin.Por sua vez, o Fundo Monetário Internacional deverá injetar, a breve trecho, 800 milhões de dólares na Ucrânia – a terceira parcela de um programa de assistência de 15,6 milhões adotado em março do ano passado. Falta a aprovação do conselho de administração.

“Extremamente difícil”

Na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, o governador local, Sergiy Lysak, descreveu na plataforma Telegram uma “noite de horror”: os socorristas procuravam, de madrugada, vítimas “entre os escombros” de um edifício de apartamentos “gravemente danificado”.

O Estado-maior ucraniano adianta que terão sido abatidos, durante a noite, pelo menos 23 drones das forças russas. No sul, em Kherson, as tropas ucranianas terão “abatido ou ferido com gravidade” 60 soldados russos.

Depois de esta semana ter perdido para os russos o bastião de Avdiivka, node Donetsk, a leste,Em visita ao Brasil, para uma reunião do G20, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, manteve, por seu turno, o discurso de responsabilização do Ocidente,

