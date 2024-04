Dois hospitais de Kiev evacuados por ameaça de ataque russo

Na gravação em causa, o chefe do serviço de segurança bielorrusso do KGB dizia que esses hospitais abrigavam soldados e combatentes escondidos nas costas de crianças.



O alto responsável bielorrusso afirmava também, e estou a citar, que, apesar de "terem escolhido os hospitais de Kiev como seu covil", os soldados "sofrerão um castigo bem merecido".



Por terem entendido estas declarações como uma ameaça, as autoridades municipais de Kiev decidiram transferir os doentes e os funcionários dos dois hospitais para outras instalações médicas, para garantir a segurança de todos.



Note-se que, apesar de as tropas bielorrussas não estarem a lutar na guerra na Ucrânia, a Bielorrússia é um aliado próximo de Moscovo e as forças russas usaram o território bielorrusso como palco para a invasão em grande escala da Ucrânia, em Fevereiro de 2022.