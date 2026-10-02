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Guerra no Médio Oriente
Dois iranianos detidos por suspeita de planearem ataques contra judeus em Manchester
A detenção ocorreu a 20 de setembro, mas a unidade antiterrorista da polícia britânica só divulgou a informação esta sexta-feira. Os homens, com cerca de 30 anos, foram detidos na zona de Northern Quarter, onde milhares de judeus britânicos celebravam o Yom Kippur.
A polícia antiterrorista do Reino Unido anunciou a detenção de dois cidadãos de nacionalidade iraniana por crimes de terrorismo. São acusados pelas autoridades de alegadamente prepararem um plano para atacar a comunidade judaica, na cidade de Manchester.
De acordo com a BBC, Rahman Salehi, de 35 anos, e Salam Ahmadyan, de 36 anos, foram detidos a 20 de setembro - véspera do Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo - na zona de Northern Quarter, onde milhares de judeus britânicos celebravam nas sinagogas.
A informação só foi conhecida esta sexta-feira porque, segundo informou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, a notícia da alegada conspiração por parte dos suspeitos iranianos seria “profundamente angustiante” para a comunidade judaica.
A governante acrescentou ainda que ambos os homens chegaram ao Reino Unido num pequeno barco “há vários anos”.
As autoridades adiantaram ainda que os suspeitos deverão comparecer este sábado, 3 de outubro, num tribunal de Westminster, em Londres.
De acordo com a BBC, Rahman Salehi, de 35 anos, e Salam Ahmadyan, de 36 anos, foram detidos a 20 de setembro - véspera do Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo - na zona de Northern Quarter, onde milhares de judeus britânicos celebravam nas sinagogas.
A informação só foi conhecida esta sexta-feira porque, segundo informou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, a notícia da alegada conspiração por parte dos suspeitos iranianos seria “profundamente angustiante” para a comunidade judaica.
A governante acrescentou ainda que ambos os homens chegaram ao Reino Unido num pequeno barco “há vários anos”.
As autoridades adiantaram ainda que os suspeitos deverão comparecer este sábado, 3 de outubro, num tribunal de Westminster, em Londres.
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