Dois iranianos detidos por suspeita de planearem ataques contra judeus em Manchester

A polícia antiterrorista do Reino Unido anunciou a detenção de dois cidadãos de nacionalidade iraniana por crimes de terrorismo. São acusados pelas autoridades de alegadamente prepararem um plano para atacar a comunidade judaica, na cidade de Manchester.



De acordo com a BBC, Rahman Salehi, de 35 anos, e Salam Ahmadyan, de 36 anos, foram detidos a 20 de setembro - véspera do Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo - na zona de Northern Quarter, onde milhares de judeus britânicos celebravam nas sinagogas.



A informação só foi conhecida esta sexta-feira porque, segundo informou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, a notícia da alegada conspiração por parte dos suspeitos iranianos seria “profundamente angustiante” para a comunidade judaica.



A governante acrescentou ainda que ambos os homens chegaram ao Reino Unido num pequeno barco “há vários anos”.



As autoridades adiantaram ainda que os suspeitos deverão comparecer este sábado, 3 de outubro, num tribunal de Westminster, em Londres.



