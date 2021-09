Dois irmãos opostos e um pássaro especial abriram participação portuguesa no Cartoon Forum 2021

"Havia um projeto grande francês a ser mostrado o mesmo tempo e isso podia prejudicar-nos, mas correu bem. Estava bastante gente, gente interessada no projeto e já tivemos alguns contactos interessantes no fim. Foi um bom `pitch`", disse o produtor Diogo Carvalho, do estúdio Sardinha em Lata, que apresentou hoje "Pete & Bern`s".

Cada participante nesta mostra europeia de séries de animação tem 20 minutos para subir ao palco e impressionar o público, ou seja, realizar o seu `pitch`, revelando um pequeno `trailer` e falando das suas necessidades para avançar com a produção. Na audiência estão produtores e investidores, como canais de televisão e plataformas `online`.

Portugal é o país em foco nesta edição do Cartoon Forum e, logo no primeiro dia, dois projetos com assinatura portuguesa subiram ao palco, com a série "Pete & Bern`s" a abrir mesmo a edição de 2021.

"Pete & Bern`s" é uma série de animação sobre dois irmãos com personalidades opostas. Pete é reservado e gosta de trabalhar sozinho no seu laboratório, Bern`s é efusivo e tem como prioridade comer. Juntos acabam por se envolver em aventuras inesperadas, encontrando-se sempre a meio caminho para descobrir uma solução.

A seguir foi a vez de "Biriki", um pássaro que já existe em livro e ateliês para crianças há 20 anos, através da mão da ilustradora e autora suíça Bruna Ferrazzini, mas que quer ganhar asas para uma série de animação com a ajuda do estúdio português Sparkle Animation.

"É um percurso diferente. O meio gosta de partir de um livro e nós temos aqui o facto de já se ter criado uma comunidade à volta dos personagens de `Biriki`, assim como um clube de fãs no Mundo inteiro. Nós temos a inspiração do livro, mas sobretudo estamos agarrados aos valores como a autoestima e a resiliência", explicou o produtor Luís da Matta Almeida, diretor criativo da Sparkle Animation.

"Biriki" não está sozinho nas suas aventuras e é acompanhado por personagens como um gato ou um camaleão, que ajudam as crianças a ganhar confiança em si próprias. Este é um desenho animado virado para as crianças entre os 4 e os 7 anos de idade.

Para quem há muitos anos idealiza uma série, a presença nesta mostra é a realização de um sonho.

"Esta ideia começou na escola, sempre tivemos esperança de voltar a pegar nestes personagens. Tivemos agora a oportunidade de trabalhar com a Sardinha em Lata, com novas tecnologias e novos recursos, agora é um sonho tornado realidade e esperamos", disse Pedro Rodrigues, realizador da série "Pete & Bern`s", em parceria com Bernardo Pacheco.

Já a série animada de "Biriki" foi um pedido que veio do público.

"Desde há 20 anos que são os outros que me pedem mais coisas com Biriki. A ideia da série foi de um produtor que me disse que gostava de o ver em todo o lado. (...) O sucesso de Biriki é que ajuda as crianças e os adultos a encontrarem a chave para se sentirem bem como eles são, mas inseridos numa comunidade", declarou Bruna Ferrazzini.

Em Toulouse, "Pete & Bern`s" está à procura de financiamento de 950 mil euros para realizar duas temporadas de 26 episódios de três minutos cada, com a produção a poder começar já em 2022, caso haja parceiros interessados.

Já "Biriki", coproduzida com o estúdio espanhol Abano Producións, vem à procura de cerca de 1,8 milhões de euros para produzir cada uma das três temporadas previstas com 26 episódios e sete minutos de duração por episódio.

As duas séries são realizadas recorrendo a técnicas de animação em 2D.

O Cartoon Forum decorre entre os dias 20 e 23 de setembro, em Toulouse, França, voltado ao formato presencial após uma edição digital em 2020. No total, estão a ser apresentados 84 projetos, vindos de 13 países diferentes e que procuram cerca de 326 milhões de euros de investimento.