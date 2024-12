Dois principais chefes da polícia da Coreia do Sul detidos

As forças de segurança sul-coreanas disseram que o comissário-geral da agência de polícia sul-coreana, Cho Ji-ho, e o chefe da agência de polícia metropolitana de Seul, Kim Bong-sik, estavam detidos na esquadra de Namdaemun, na capital.

Os dois dirigentes policiais estão a ser investigados pelo papel no envio de forças policiais para a Assembleia Nacional, numa tentativa de impedir os deputados de entrar no parlamento para suspender a lei marcial, anunciada abruptamente na noite de 3 de dezembro.

O anúncio surgiu horas antes de o principal partido da oposição, o liberal Partido Democrático, apresentar uma nova moção para destituir o conservador Yoon, que no sábado escapou por pouco a uma primeira tentativa.

O Partido Popular do Povo (PPP), no poder, boicotou e invalidou a votação por falta de quórum. Mais tarde, o partido disse que, em troca do bloqueio da moção, tinha obtido a promessa de que Yoon se ia retirar para deixar a governação ao PPP e ao primeiro-ministro.

A oposição, que acusou o PPP de um "segundo golpe" de Estado, vai tentar novamente destituir o presidente a 14 de novembro.

Ex-ministro tenta suicídio após detenção

O ex-ministro da Defesa da Coreia do Sul Kim Yong-hyun tentou cometer suicídio, mas falhou e encontra-se em estado estável, revelaram as autoridades de Seul.



O comissário-geral do Serviço Correcional da Coreia, Shin Yong-hae, disse aos deputados que Kim tentou matar-se num centro de detenção em Seul, pouco antes de ser formalmente detido.



Após a tentativa falhada de suicídio, Kim foi colocado numa cela especial e não corre perigo de vida, acrescentou Shin.



Os procuradores interrogaram Kim três vezes desde da detenção inicial, no domingo, depois de ter comparecido voluntariamente para responder na investigação.



O Tribunal Distrital Central de Seul tinha aprovado um mandado de captura contra Kim, acusado de rebelião e abuso de poder.



Durante um interrogatório, Kim terá admitido que propôs a lei marcial a Yoon, mas afirmou não ser uma ação ilegal nem inconstitucional.