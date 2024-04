Dólar dos EUA ultrapassa barreira dos 160 ienes

A moeda dos Estados Unidos valia 160,17 ienes nas transações desta manhã, alimentando a especulação sobre a possibilidade uma intervenção das autoridades japonesas para apoiar o iene.

Na sexta-feira, o conselho de política monetária do Banco do Japão decidiu manter a taxa de juro de referência, um mês depois de ter subido a taxa de juro de referência a curto prazo, para 0,1%, no primeiro aumento em 17 anos.

"É necessário prestar muita atenção à evolução dos mercados financeiros e cambiais e ao impacto na atividade económica e nos preços no Japão", disse, em comunicado.

Um iene fraco tende a impulsionar o mercado de ações, uma vez que inflaciona as remessas estrangeiras dos exportadores, mas também aumenta os custos das importações de energia e matérias-primas, das quais o Japão é dependente.

O iene tem vindo a desvalorizar-se acentuadamente face ao dólar norte-americano, entre outras moedas, em grande parte devido ao diferencial de taxas de juro entre os dois países.

A tendência acelerou nas últimas semanas porque não se espera que o banco central dos EUA comece a reduzir as taxas tão cedo.