Donald Trump a horas de anunciar nova candidatura à Casa Branca

Espera-se que Trump anuncie a nova candidatura esta terça-feira, por volta das 21h00 (hora local), num discurso no salão de festas do seuem Mar-a-Lago, e apresente os objetivos políticos que serão o centro da campanha eleitoral. O motivo da comunicação já tinha sido confirmado, na semana passada, por um conselheiro republicano., declarou o seu conselheiro de longa data Jason Miller.De acordo com os assessores do republicano,. Contudo, os assessores políticos admitem a tendência de Trump para se desviar do alinhamento e dizer o que quer, muitas vezes focando-se em assuntos como as alegadas “fraudes eleitorais” das últimas eleições.

Após os resultados das eleições intercalares da última semana e ainda com a investigação do ataque ao Capitólio em curso, o Partido Republicano não está na melhor fase política e Donald Trump está ciente disto, vendo-se obrigado a assumir parte da culpa pela vitória democrata. Para alguns conselheiros republicanos, a melhor opção era adiar o “grande anúncio, mas Trump recusou com receio de parecer politicamente vulnerável pelos resultados das Intercalares.