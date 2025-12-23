Donald Trump aconselha Nicolás Maduro a levar a sério ameaças dos EUA

"Cabe-lhe a ele decidir o que quer fazer. Acho que seria sensato da parte dele", disse o presidente norte-americano, respondendo à pergunta de um repórter sobre se o objetivo de Washington era forçar o líder venezuelano a abandonar o poder.





"Se se armar em duro, será a última vez que o poderá fazer", prometeu, aconselhando o homólogo a "levar a sério" as ameaças dos EUA.



Durante a conferência de imprensa, emitida em direto a partir da biblioteca da sua casa em Mar-a-Lago, na Florida, Trump referiu também que os Estados Unidos talvez mantivessem ou talvez vendessem o petróleo transportado pelos navios apreendidos ao largo da costa da Venezuela nas últimas semanas, acrescentando que também ficariam com estes navios de grande porte.



"Talvez o vendamos, talvez o mantenhamos", disse Trump, referindo que o petróleo poderá ser utilizado para reabastecer as reservas estratégicas dos Estados Unidos.





Os EUA implementaram dia 17 de dezembro passado um bloqueio aos navios sancionados por negócios com a Venezuela, especificamente petrolíferos. Apresaram já dois e domingo tentaram apresar um terceiro.





Trump referiu esta segunda-feira que nunca houve uma frota naval tão grande na zona, para controlar a entrada e saída de navios petroleiros na Venezuela.







O presidente norte-americano acusa o presidente Nicolás Maduro de financiar a produção de drogas com o dinheiro ganho com a venda do petróleo venezuelano.





Maduro será mesmo o líder do Cartel dos Sóis, que, de acordo com a Administração Trump, se dedica ao "narcoterrorismo, tráfico de seres humanos, assassinatos e raptos".





"Ele não é nosso amigo", afirmou Trump em Mar-a-Lago.



















