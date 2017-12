Donald Trump e Vladimir Putin discutem Coreia do Norte ao telefone

RTP15 Dez, 2017, 07:29 | Mundo

"Os dois Presidentes discutiram trabalhar juntos para resolver a muito perigosa situação na Coreia do Norte", revela um comunicado da Administração norte-americana.



A conversa telefónica decorreu no mesmo dia em que o Presidente russo deu a conferência de imprensa de fim do ano, em que, quando questionado sobre a sua avaliação do primeiro ano de Donald Trump à frente da Casa Branca, disse ter observado "algumas conquistas muito importantes".



Em particular, o chefe do Kremlin referiu-se ao crescimento dos mercados devido à "confiança dos investidores na economia norte-americana, por confiarem no que o Presidente Trump faz".



Por isso, durante a chamada, "Trump agradeceu a Putin pelo seu reconhecimento do sólido desempenho económico dos Estados Unidos"



Na conferência de imprensa, em Moscovo, Putin também disse desejar a normalização das relações com Washington, e destacou que "há muitos assuntos" em que ambos os países podem "unir forças", entre os quais citou a luta contra o terrorismo internacional.

Novas sanções



O Japão anunciou esta sexta-feira o congelamento de bens de 19 empresas para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte para travar o desenvolvimento do programa de armas nucleares e de mísseis.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que as empresas visadas pelas novas sanções lidam com financiamento, carvão e minerais, transportes, e até envio de trabalhadores norte-coreanos para o exterior.



As empresas já tinham sido sancionadas pelos Estados Unidos.



Um responsável do Ministério disse que esta iniciativa unilateral mostra o compromisso do Japão em relação às sanções, antes da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, durante o dia, para discutir a situação da Coreia do Norte.