Donald Trump quer "sanções mais fortes" contra a Coreia do Norte

Graça Andrade Ramos - RTP 24 Abr, 2017, 18:57 | Mundo

"O statu quo na Coreia do Norte é inaceitável e o Conselho de Segurança deve estar pronto a impor novas sanções mais fortes", declarou Donald Trump, acrescentando: "é uma real ameaça ao mundo".



"A Coreia do Norte é um verdadeiro problema mundial e e um problema que devemos resolver", afirmou o Presidente dos EUA.



O assunto foi igualmente debatido num telefonema entre Trump e a chanceler alemã Angela Merkel, revelou a Casa Branca.



Ambos abordaram o "desafio urgente em termos de segurança" que representa a Coreia do Norte, ressalvou o comunicado.



Quinta-feira passada o Conselho de segurança aprovou uma resolução contra a Coreia do Norte, sublinhando a possibilidade de novas sanções ao condenar o mais recente teste de míssil norte-coreano.



A menção explícita de sanções - e não de "medidas complementares" como referiam textos precedentes - é um sinal de maior severidade da comunidade internacional em relação ao regime liderado por Kim Jong Un.



Os 100 senadores norte-americanos foram igualmente convocados para uma reunião sobre a Coreia do Norte, na Casa Branca quarta-feira, de caracter excecional e informal, na presença das chefias militares, dos serviços de informação e de diplomatas, anunciou entretanto o Pentágono.



A Coreia do Norte ameaçou domingo afundar um porta-aviões norte-americano, numa reação aos exercícios conjuntos dos Estados Unidos e Japão no Mar das Filipinas e dizendo que está pronta para uma guerra nuclear se for atacada pelos EUA.