Donald Trump sugere invasão norte-americana na Venezuela

05 Jul, 2018

Face à deterioração do contexto económico e social vivido na Venezuela, o Governo norte-americano realizou uma reunião na Casa Branca a 10 de agosto do ano passado. O objetivo desse encontro passava por discutir o risco de instabilidade regional do país, bem como um eventual reforço das sanções contra os seus dirigentes.



Os assuntos debatidos nessa reunião vieram a público nesta quarta-feira, depois de um oficial administrativo da Casa Branca ter prestado declarações, em anonimato, à Associated Press (AP).



Nesse encontro, Donald Trump questionou se não podiam invadir a Venezuela e depor Nicolás Maduro. A pergunta deixou os responsáveis administrativos chocados, incluindo o secretário de Estado, Rex Tillerson e o conselheiro de Segurança de Nacional, H.R. McMaster. Entretanto, ambos deixaram a Administração.



Em conjunto com os presentes, McMaster explicou a Trump que se arriscavam a perder o apoio dos Governos da América Latina, caso procedessem a uma ação militar na Venezuela. No entanto, o argumento não foi suficiente para demover o Presidente.





Donald Trump enumerou de seguida exemplos de situações semelhantes que, no seu entender, tinham tido sucesso, como a invasão do Panamá e de Granada (Caraíbas), nos anos 80 do século XX.

“O meu staff disse-me para não falar disto”

No dia seguinte, Trump anunciou publicamente que “tinham muitas opções para a Venezuela, incluindo a possibilidade de uma opção militar, caso seja necessário”.



Pouco tempo depois colocou a mesma questão ao presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de acordo com a fonte anónima da AP.



Em setembro, Trump voltou a insistir no assunto, desta vez num jantar privado com os Estados latino-americanos que são aliados de Washington.



Apesar de ter sido aconselhado para não mencionar o tema, a primeira coisa que o Presidente disse no jantar foi: “o meu staff disse-me para não falar disto”.







De seguida perguntou a todos os presentes se tinham a certeza de não querer uma solução militar para a Venezuela.





Todos os líderes américo-latinos declararam claramente que tinham a certeza de não querer essa solução, de acordo com a fonte anónima da AP.



A Casa Branca recusou comentar as conversações privadas agora vindas a público. No entanto, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional declarou à AP que os Estados Unidos continuam a considerar todas as opções disponíveis para restaurar a democracia Venezuelana e trazer estabilidade ao país.