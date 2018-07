Dono da Tesla promete eliminar contaminação da água em Michigan

RTP13 Jul, 2018, 20:10 | Mundo

Flint é uma das maiores cidades do Estado norte-americano de Michigan. Em 2014, por razões económicas, a fonte de abastecimento de água da região foi alterada, passando do lago Huron para o rio Detroit.



Devido à falta de utilização de químicos que controlam a corrosão dos materiais, o chumbo presente nos canos contaminou a água proveniente do rio que deixou, assim, de ser potável. Esta foi a origem de uma crise que dura até hoje e que atingiu cerca de cem mil habitantes.



A contaminação das águas de Flint levou a que, em janeiro de 2016, fosse declarado um estado de emergência que impede que as pessoas possam beber a água e utilizá-la para cozinhar ou tomar banho.



Após uma recente publicação no Twitter onde foi pedida ajuda para resolver esta crise, Elon Musk respondeu que se compromete a “financiar e arranjar solução para todas as casas em Flint que possuam níveis de contaminação da água” acima dos normais. “Estou a falar a sério”, acrescentou.



Please consider this a commitment that I will fund fixing the water in any house in Flint that has water contamination above FDA levels. No kidding. — Elon Musk (@elonmusk) 11 de julho de 2018

A presidente da Câmara de Flint, Karen Weaver, dirigiu-se de seguida a Musk na mesma rede social para propor que conversassem sobre “as necessidades específicas” da cidade. O empresário respondeu que lhe iria telefonar esta sexta-feira.Mari Copeny, uma ativista de Flint, declarou que tem estado a trabalhar com Musk “há mais de uma semana” para que consigam encontrar a melhor solução para a crise de contaminação da água.Alegadamente, a contaminação com chumbo prejudicou o desenvolvimento de crianças e desencadeou um surto de legionella que matou 12 pessoas. Várias autoridades municipais e estatais estão envolvidas em processos de tribunal.Apesar de, no início de 2017, a qualidade da água ter alcançado níveis aceitáveis para consumo, os habitantes foram aconselhados pela agência federal norte-americanaa continuar a utilizar apenas água engarrafada ou filtrada.Esta medida deverá prolongar-se até 2020, altura em que as obras de substituição dos canos estarão terminadas e os vestígios de chumbo na água desaparecerão. Estas obras deverão custar cerca de 55 milhões de dólares (cerca de 47 milhões de euros).Os habitantes receberam gratuitamente filtros para a água e, até abril deste ano, foi-lhes também dada água engarrafada.