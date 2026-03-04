Dormidas de turistas com novo recorde de quase 3.100 milhões na UE em 2025

De acordo com o serviço estatístico da UE, o número de dormidas de turistas aumentaram 2,2% - mais de 66,4 milhões -- face a 2024, com os hóspedes internacionais a aumentarem 3,4% (49,7 milhões) e os residentes a subirem 1,1% (16,7 milhões).

Portugal está no 10.º lugar de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico entre os 27 Estados-membros, com mais de 80 milhões (2,7% do total da UE), segundo o Eurostat.

A maioria das dormidas (61,7% do total da UE) concentrou-se em apenas quatro países: Espanha (513,6 milhões), Itália (476,9 milhões), França (471,7 milhões) e Alemanha (442,1 milhões).

Em contrapartida, os países com os valores mais baixos de dormidas turísticas foram o Luxemburgo (3,6 milhões), a Letónia (5,0 milhões) e a Estónia (6,7 milhões).