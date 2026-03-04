Dormidas de turistas com novo recorde de quase 3.100 milhões na UE em 2025
As dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico registaram um novo valor recorde de quase 3,1 mil milhões na União Europeia (UE) em 2025, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.
De acordo com o serviço estatístico da UE, o número de dormidas de turistas aumentaram 2,2% - mais de 66,4 milhões -- face a 2024, com os hóspedes internacionais a aumentarem 3,4% (49,7 milhões) e os residentes a subirem 1,1% (16,7 milhões).
Portugal está no 10.º lugar de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico entre os 27 Estados-membros, com mais de 80 milhões (2,7% do total da UE), segundo o Eurostat.
A maioria das dormidas (61,7% do total da UE) concentrou-se em apenas quatro países: Espanha (513,6 milhões), Itália (476,9 milhões), França (471,7 milhões) e Alemanha (442,1 milhões).
Em contrapartida, os países com os valores mais baixos de dormidas turísticas foram o Luxemburgo (3,6 milhões), a Letónia (5,0 milhões) e a Estónia (6,7 milhões).