Drones obrigaram Moldova a encerrar temporariamente o espaço aéreo e a desviar dois aviões

A informação foi confirmada pelo Ministério moldavo da Defesa. A antiga república soviética faz fronteira com a Ucrânia e ambiciona aderir à União Europeia. Desde a incursão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Moldova tem sofrido várias violações do seu espaço aéreo.





O espaço aéreo moldavo "esteve temporariamente encerrado durante aproximadamente uma hora e 10 minutos", entre as 22h43 e as 23h53 (20h43 e 21h53 de Lisboa).





Tratou-se de uma "medida de emergência, depois de dois drones não identificados terem sobrevoado ilegalmente território nacional, criando uma ameaça direta à segurança da aviação", adiantou o Ministério da Defesa num comunicado divulgado este sábado.

Os drones Gerbera, um modelo russo, não foram detetados pelos radares, mas a sua incursão foi "confirmada pelas autoridades fronteiriças ucranianas", acrescentam as autoridades moldavas.





A incursão dos drones levou ao desvio de dois aviões comerciais que voavam de Paris e de Barcelona para a capital moldava, Chisinau. Os aparelhos foram desviados para a Roménia, segundo indicou o Ministério do Interior. Outra aeronave, que se preparava para descolar em Chisinau, foi temporariamente impedida de voar.

Na terça-feira, seis drones violaram o espaço aéreo do país, provocando a retirada da população de uma localidade onde caiu um desses aparelhos não tripulados.







O embaixador russo na Moldávia, Oleg Ozerov, já foi convocado por diversas vezes ao Ministério moldavo dos Negócios Estrangeiros na sequência destas incursões. Ainda esta semana, o diplomata foi chamado a dar explicações, tendo encontrado à entrada do MNE moldavo um dos drones expostos.

O embaixador russo à entrada do Ministério moldavo dos Negócios Estrangeiros, onde foi exposto um drone russo que caiu naquele país. Foto: Ministério moldavo dos Negócios Estrangeiros via Reuters.





Oleg Ozerov questionou que este aparelho específico tivesse estado envolvido em qualquer incursão e sugeriu que estes incidentes estavam a ser aproveitados para agravar as relações entre Moscovo e Chisinau.





Também esta semana, o Parlamento moldavo ordenou o encerramento de um centro cultural russo na capital, considerando que o mesmo poderia ser usado para promover narrativas com ameaças à segurança nacional.

, declarou o Ministério da Defesa, descrevendo estas violações como "atos hostis de intimidação e desestabilização".