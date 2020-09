Duas em cada cinco espécies de plantas estão em risco de extinção

As plantas e fungos são um dos pilares que sustentam a vida na Terra. “Como blocos de construção de ecossistemas,as plantas e fungos têm o potencial de nos ajudar a enfrentar os desafios ambientais atuais, como as mudanças climáticas”, lê-se no relatório do Jardim Botânico de Kew.No entanto,”.Os investigadores alertam que d

Em 2019, foram identificadas cerca de quatro mil novas espécies de plantas e fungos.

Essas espécies ainda desconhecidas, e muitas já registadas, eram um verdadeiro– nomeadamente como potenciais tratamentos para o coronavírus ou outras possíveis pandemias –, biocombustíveis, alimentos ou mesmo para o próprio ecossistema, podendo desempenhar um papel crucial na circulação de nutrientes. Agora,“Cada vez que perdemos uma espécie, desperdiçámos uma oportunidade para a humanidade”, disse Alexandre Antonelli, diretor de ciência do Jardim Botânico de Kew, citado por The Guardian . “Estamos a perder a corrida contra o tempo, à medida que as espécies estão a desaparecer antes de as podermos encontrar e identificar”, acrescentou o cientista, ao mesmo tempo que sublinha que “não seríamos capazes de sobreviver sem plantas e fungos”.

“Era de extinção”

Em 2019, o Jardim Botânico de Kew relatou que 571 (21 por cento) espécies foram eliminadas desde 1750. No entanto,Stefano Padulosi, um ex-cientista da, alerta que “os milhares de espécies de plantas negligenciadas são a salvação para milhões de pessoas na Terra atormentadas por mudanças climáticas sem precedentes, insegurança alimentar e nutricional generalizada e pobreza”.A investigação atual destaca ainda que, sendo a colheita excessiva um problema em algumas partes do mundo.“Apenas sete por cento das plantas [conhecidas] têm usos comprovados para a medicina e, portanto, as plantas e fungos do mundo permanecem amplamente inexplorados como potenciais fontes de novos medicamentos”, disse Melanie-Jayne Howes, líder da pesquisa. “Portanto,”, acrescentou.

A principal causa das perdas de espécies de plantas é a destruição de habitat naturais para a criação de terras agrícolas. A sobreexploração de plantas, construções, poluição e, cada vez mais, a crise climática também são causas determinantes para a extinção de ecossistemas.

Antonelli alerta que estamos a viver numa era de extinção: “”.O relatório intitulado “Situação Mundial das Plantas e Fungos” foi liderado pela instituição Jardim Botânico Real de Kew em colaboração com 210 cientistas de 42 países.