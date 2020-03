Duas professoras portuguesas apresentaram queixa na polícia de Timor-Leste

Fontes policiais confirmaram à Lusa que as docentes foram hoje ao comando da PNTL em Díli, acompanhadas por responsáveis do projeto em que participam e por um elemento da Embaixada de Portugal, a pedido "de responsáveis da polícia timorense".

Na participação, as docentes explicam que estavam a viajar numa microlete, o transporte público mais usado em Timor-Leste, quando um jovem agarrou uma das professoras e gritou a palavra "corona", antes de saltar da viatura e fugir.

O caso não foi denunciado à polícia em Baucau.

As professoras relataram igualmente um caso em que foram lançadas pedras para o recinto de uma das casas em que os docentes viviam.

Finalmente, as docentes referiram-se ainda a um incidente anterior, de 4 de março, em que houve uma invasão do espaço da casa de um professor, situação que foi reportada nesse dia à polícia em Baucau que registou a ocorrência.

Esse professor não foi hoje ao comando em Díli.

A Lusa solicitou comentários a docentes de Baucau que afirmaram não querer falar sobre os casos.

Fonte do Ministério da Educação timorense disse à Lusa que está a ser preparado um relatório sobre a situação.

Na sequência desses incidentes, um grupo de dez professores ali destacados escreveu aos coordenadores do projeto e às autoridades portuguesas em Díli e Lisboa manifestando "o seu desejo de solicitar o seu repatriamento imediato de Timor-Leste".

Nessa comunicação a que a Lusa teve acesso dez professores referem-se, entre outros incidentes, a uma "tentativa de agressão de uma professora na microlete".

Perante estes incidentes e o "sentimento de insegurança" manifestado na comunicação, o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, ordenou que o grupo viajasse para Díli onde estão desde domingo.

Questionado hoje sobre a situação o embaixador português José Pedro Machado Vieira reiterou declarações anteriores de que até ao dia de hoje a embaixada não tinha registo de nenhum caso de agressões físicas ocorrido com professores destacados em Timor-Leste no contexto do covid-19.

Sobre a decisão de ordenar a vinda do grupo de docentes para Díli, o diplomata explicou que se deveu ao facto do "sentimento de intimidação e insegurança que as professoras manifestaram", mas sem ter sido feito "qualquer referência a violência física".

A maior parte dos 140 professores destacados em Timor-Leste no mesmo projeto de que fazem parte os docentes destacados em Baucau pediram o repatriamento.