Duques de Cambridge anunciam terceira gravidez

Depois de Carlos, príncipe de Gales, do principe Guilherme, duque de Cambridge e dos seus filhos, George e Charlotte, este será o quinto herdeiro do trono de Inglaterra, na linha direta de sucessão.



A Rainha e as famílias de ambos estão "muito contentes com a notícia", afirmou o Palácio.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 de setembro de 2017

Tal como nas duas gravidezes anteriores, a duquesa Catherine está sofrer de violentas náuseas matinais, pelo que terá de cancelar alguns dos seus compromissos oficiais, acrescentou a mesma fonte.A duquesa está a receber cuidados médicos no palácio de Kensington, residência oficial do casal em Londres.O anúncio surge escassos dias antes do príncipe George, de quatro anos, o primeiro filho do príncipe Guilherme e de Kate Middleton, começar a escola em Thomas, Battersea, quinta-feira.As apostas sobre o terceiro filho de Guilherme e de Kate começaram logo depois do baptizado da princesa Charlotte quando esta tinha nove semanas.Já em julho de 2017, ao receber um brinquedo de recém-nascido durante uma visita à Polónia, Kate terá começado a brincar com a hipótese de uma terceira gravidez."Teremos de ter mais bebés", riu-se a duquesa virando-se para o príncipe Guilherme.