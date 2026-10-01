"É inevitável". Putin ameaça empregar "todo o arsenal" em caso de ataque a Kaliningrado

Vladimir Putin redobrou esta quinta-feira o tom belicista do seu regime, ao afiançar que o Kremlin está disposto a recorrer a "todo o arsenal" russo - o que abrange, na prática, o armamento nuclear - em resposta a eventuais ataques ao enclave de Kaliningrado, no Báltico, ou a qualquer outra região da Federação.



"Se chegarmos a um ataque direto contra a Federação Russa - e refiro-me a Kaliningrado, mas isto também pode acontecer em qualquer outro território -, é claro que a questão do uso, por parte da Rússia, de todo o armamento ao seu alcance figurará inevitável e imediatamente na agenda. Isso é inevitável", clamou o presidente russo, ao interveir num evento do centro de reflexão Clube de Discussão Valdai.

Evgueny Mouravitch - correspondente da RTP em Moscovo

O presidente russo quis deixar claro, perante o think-tank, que as posições assumidas pelos diplomatas russos são rigorosas, embora tenha ressalvado que não foram expressamente referidas "as armas nucleares".

Putin aludiu ao documento da Embaixada russa em Bruxelas à Aliança Atlântica a sinalizar que. Mas se formos alvo de uma agressão, temos de responder", acentuou o número um do Kremlin.Embora reconheça que a NATO dispõe de um potencial económico e demográfico superior ao da Federação Russa,: "Temos de tirar partido da nossa vantagem competitiva"., completou.

"Retórica militar"



A NATO acusa, por sua vez, a Rússia de aplicar a "retórica militar", na sequência dos avisos de Moscovo contra um possível "bloqueio aéreo e marítimo de Kaliningrado".Kaliningrado, antiga Konigsberg da Prússia Oriental, foi anexada pela União Soviética em 1945. Faz fronteira com a Polónia, a Lituânia e o Mar Báltico.

A Aliança Atlântica levou a cabo, este ano, vários exercícios militares nas proximidades de Kaliningrado.



Moscovo preparou então um documento a repudiar o que descreveu como um "aumento sem precedentes da atividade militar da Aliança" nas "fronteiras ocidentais".



No mesmo evento desta quinta-feira, o presidente russo rejeitou qualquer suspensão mútua dos ataques de longo alcance com a Ucrânia, respondendo assim pela negativa às propostas apresentadas por Kiev e Washington.



Já quanto aos ativos de empresas ocidentais - casos da Auchan, Nestlé e Leroy Merlin - detidos pela Rússia, Putin afirmou que estes poderão ser devolvidos, caso haja um acordo com Moscovo.



c/ agências