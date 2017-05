Edouard Philippe nomeado primeiro-ministro francês

RTP 15 Mai, 2017, 14:01 / atualizado em 15 Mai, 2017, 14:21 | Mundo

Edouard Philippe tem 46 anos e é presidente Câmara do Havre.



O nome era já apontado como favorito nos últimos dias para ocupar o cargo de primeiro-ministro, mas apenas foi confirmado esta segunda-feira.



Édouard Philippe é um republicano e foi apoiante de Alain Jupé nas primárias.



Edouard Philippe tem 46 anos e surge da ala moderada do partido Republicano, de centro-direita e ser o contrapeso para os deputados socialistas que se juntaram a Macron no Eliseu.



O anúncio do novo primeiro-ministro reflete, além disso, a vontade do novo presidente centrista e pró-europeu de encontrar uma mais ampla base de apoio para as eleições parlamentares, que decorrem em junho.