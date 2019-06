Egipto. Antigo presidente Mohammed Morsi morre em tribunal

RTP17 Jun, 2019, 17:09 / atualizado em 17 Jun, 2019, 18:32 | Mundo

A estação estatal egípcia adianta que Morsi, o primeiro presidente civil e primeiro ativista islâmico eleito democraticamente no país, na sequência da queda de Hosni Mubarak e dos movimentos da Primavera Árabe, colapsou durante uma sessão no tribunal.







“Ele pediu permissão ao juiz para falar, e foi-lhe permitido. Depois de o caso ser adiado, ele desmaiou e morreu. O seu corpo foi então transportado para o hospital”, indicou o diário egípcio Al-Ahram.







Mohammed Morsi foi deposto por um golpe militar em 2013, após um ano no poder, tendo alguns meses depois sido sucedido pelo general Al-Sissi, então ministro da Defesa.







Um engenheiro e académico da universidade do Cairo, Morsi foi acusado de detenção e tortura de manifestantes durante o seu mandato, sendo condenado em abril de 2015 a 20 anos de prisão. Em junho desse ano seria condenado à morte.





Um ano depois Mohammed Morsi enfrentaria acusações de espionagem e tentativa de fuga da prisão. Uma das penas de prisão perpétua estava precisamente relacionada com o crime de espionagem em benefício do Qatar.





A pena de morte foi anulada por um tribunal de recurso, que ordenou um novo julgamento num tribunal criminal.

Irmandade Muçulmana



De acordo com a estação estatal egípcia, Morsi encontrava-se esta segunda-feira no tribunal para uma audiência sobre acusações de espionagem relacionadas com suspeitas de contactos com o movimento islâmico Hamas.





Morsi era também uma das principais figuras da Irmandade Muçulmana, uma organização islâmica considerada, em alguns círculos, como terrorista.





Quando, em 2013, o golpe militar fez cair Morsi, vários outros líderes da Irmandade foram detidos.





Em 2018, três membros do parlamento britânico denunciaram que Morsi estava a ser mantido em solitária durante 23 horas por dia, com direito a apenas uma hora de exercício, algo que classificaram de “tortura”.









Os mesmos membros do parlamento escreveram, na altura, que estas condições e a possível ausência de tratamentos médicos poderiam levar a uma morte precoce.“As consequências deste tratamento inadequado levarão provavelmente a uma rápida deterioração da sua condição de saúde, o que poderá provocar uma morte prematura”, consideraram.Morsi tinha um historial de diabetes e doenças de rins e fígado, problemas para os quais, de acordo com os deputados britânicos, não estaria a ser tratado.