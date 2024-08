Egito avisa para "consequências difíceis de imaginar" da escalada da guerra em Gaza

Estes avisos surgem após o encontro, no Cairo, do presidente egípcio com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Ambos reuniram-se esta terça-feira para discutir formas de conseguir impulsionar as negociações para um cessar-fogo em Gaza.





Abdel Fattah al-Sissi sublinha que “o cessar-fogo em Gaza deve ser o início de um reconhecimento internacional mais amplo do Estado palestiniano e da implementação da solução de dois Estados, pois esta é a garantia básica da estabilidade na região”.







Abdel Fattah al-Sissi, ao centro, e Antony Blinken reunidos no Cairo | Reuters





Antony Blinken voou para o Egito esta terça-feira, vindo de Telavive, onde disse que o primeiro-ministro israelita aceitou uma "proposta" dos EUA, depois de as negociações na semana passada terem sido interrompidas sem qualquer avanço. Blinken apelou ao Hamas para que aceite também a nova proposta como base para mais conversações.





O Hamas não rejeitou definitivamente a proposta, mas garante que o novo documento vai contra o que foi acordado a 2 de julho.



Numa declaração citada pelas agências internacionais, o movimento radical palestiniano acusa Israel e os EUA de desvirtuarem o processo de negociações por má-fé e assegura que tem sido flexível, culpando Netanyahu pela falta de progresso em alcançar o cessar-fogo.







Há vários meses que Egito, Catar e Estados Unidos tentam mediar as conversações entre Israel e o Hamas.