"Agora depende do Hamas". Antony Blinken anuncia acordo de Israel para cessar-fogo

"Agora depende do Hamas aceitar o plano", acrescentou Blinken durante a conferência de imprensa, deixando a bola no campo do grupo palestiniano islamita, que governa o enclave e que tem sido o alvo principal da campanha militar israelita que decorre há 10 meses e que provocou uma crise humanitária sem precedentes na região.





Blinken revelou ainda que se vai deslocar ao Qatar após as visitas a Israel e ao Egito, para firmar o cessar-fogo.





O responsável pela diplomacia norte-americana referiu que o encontro com Netanyahu foi "muito construtivo", revelando que o primeiro-ministro prometeu ainda enviar uma "delegação" às próximas rondas de negociações.







Blinken disse também que pediu ao líder israelita para "agir" contra a violência dos colonos contra palestinianos.





O líder norte-americano sublinhou igualmente que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de Israel não está em causa.





É, afirmou, "algo que estamos a por em prática praticamente todos os dias desde 7 de outubro", data em que o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o sul de Israel, que se saldou por 1200 mortos israelitas e o sequestro de 250 reféns.





No início da sua visita a Israel, Antony Blinken disse que esta é a "última oportunidade" para um cessar-fogo em Gaza.

Dois meses de adiamentos



A proposta do presidente norte-americano, Joe Biden, foi apresentada há mais de dois meses mas a sua assinatura tem sido protelada por avanços e recuos no terreno e nas negociações.





plano assenta em três fases , com a entrega progressiva de reféns contra o estabelecimento de um cessar-fogo e retirada total de Israel, por um período mínimo inicial de seis semanas, a par da entrada de auxílio humanitário e culminando no passo final de reconstrução da Gaza.



A morte de dois líderes proeminentes do Hamas, Ismail Haniyeh, e da guerrilha islamita libanesa, Hezbollah, Fuad Shukr, a 30 e a 31 de julho, ameaçou deitar tudo a perder, sob ameaça de uma reação em força iraniana, que apoia tanto o Hamas como o Hezbollah, e o alargar do conflito a toda a região.









reação norte-americana e de outras potências regionais ajudou a evitar a prometida escalada.

Há uma semana, o Hamas vincou em comunicado que os Estados Unidos, Egito e Catar devem apresentar um novo plano para um cessar-fogo com base na proposta de Biden.







A nova proposta deve surgir em vez de serem encetadas "mais rondas de negociações ou novas propostas que dêem cobertura à agressão" de Israel, afrimou então o grupo, que acusa Israel de genocídio do povo de Gaza.







Após a conferência de imprensa de Blinken, Benjamin Netanyahu, publicou uma nota em que diz pretender a libertação do "máximo de reféns vivos" logo desde o início de cessar-fogo.







O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, ordenou entretanto novas mobilizações de militares na reserva devido à escassez de tropas na Faixa de Gaza, onde a guerra já provocou mais de 300 baixas em 10 meses.