Blinken em Israel. Aproveitar "a última oportunidade" para cessar-fogo

Após reunião com o presidente israelita, Antony Blinkena uma possível trégua no conflito.

“Este é um momento decisivo, é provavelmente a melhor, talvez a última oportunidade, de trazer os reféns para casa, de conseguir um cessar-fogo e de seguir o caminho da paz e da segurança duradoura”.





Sendo esta a 10ª viagem que faz ao Médio Oriente, após o início da guerra a 7 de outubro, Blinken acrescentou que é “hora de fazer acontecer”. “Este também é o momento de garantir que ninguém atrapalhe o processo”.





É desta forma que o secretário de Estado norte-americano descreve as negociações em curso para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.



“Estamos a trabalhar para garantir que não haja escalada ou provocações ou quaisquer ações que possam de alguma forma nos afastar deste acordo ou expandir o conflito para outros lugares ou aumentar a sua intensidade”, insistiu Blinken.





O presidente israelita, Isaac Herzog, cujo papel é principalmente protocolar, afirmou, por sua vez, que os israelitas querem o regresso "o mais rápido possível" dos reféns sequestrados em 7 de outubro pelo Hamas. “Não há causa humanitária maior do que o regresso dos nossos reféns”, disse ele.





Durante esta segunda-feira, o chefe da diplomacia norte-americana tem uma reunião prevista com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.



Pressão diplomática

Dura há meses a maratona de negociações para um cessar-fogo, um processo que deve continuar esta semana no Cairo, após uma reunião de dois dias em Doha na semana passada. “Estou aqui como parte de um intenso esforço diplomático de acordo com as instruções do presidente Biden para tentar levar este acordo até o limite e, finalmente, ultrapassar o limite", sublinha Blinken.





Foto: Reuters





Horas depois da chegada de Blinken, o Hamas responsabilizou o primeiro-ministro israelita por "frustrar os esforços dos mediadores", atrasar um acordo e expor os reféns israelitas em Gaza à mesma agressão que os palestinianos têm sofrido.



Tem havido uma urgência crescente em alcançar um acordo de cessar-fogo, devido aos receios de uma escalada da guerra em toda a região. Isto depois de o Irão ter ameaçado retaliar contra Israel após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão.





Os países mediadores - Catar, Estados Unidos e Egito - não conseguiram até agora convencer Israel e Hamas com um acordo que cesse a violência em Gaza.