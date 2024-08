Israel ordena novas mobilizações de militares na reserva

Em comunicado conjunto com o Ministério da Defesa, publicado na sua conta no X (antigo Twitter), o governante afirma que a medida foi tomada após uma "avaliação da situação atual" e "no âmbito de um processo de aumento do número de militares".

Inicialmente, prevê-se que os reservistas convocados sejam aqueles que foram dispensados do serviço num primeiro momento, mas ainda não atingiram a idade da reforma, ou seja, homens com 40 anos para os postos de soldado, de 45 anos para os oficiais e de 49 anos para os especialistas.

"Aqueles que estiverem aptos para regressar com isenção serão colocados ao serviço das diferentes unidades de acordo com a necessidade operacional", lê-se na mensagem.

No início de junho, o Ministério da Defesa mobilizou mais 50 mil reservistas a somar aos 300 mil que já estavam mobilizados desde 07 de outubro. Desde então já foram chamados de volta às fileiras 287 mil reservistas, o maior recrutamento da história de Israel.

A mobilização total de 350 mil reservistas está em vigor, para já, até 31 de agosto, segundo a disposição aprovada pelo Ministério da Defesa que carece de aprovação do Governo, embora esta seja apenas uma formalidade.