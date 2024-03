Eleições autárquicas arrancam na Turquia, num teste para o Presidente Erdogan

Cerca de 61,4 milhões de eleitores foram chamados às urnas e prevê-se que a taxa de participação seja superior a 80%, tal como eleições anteriores.

Das 81 províncias da Turquia, 30 são classificadas como "macro-urbanas", o que significa que o presidente da câmara da capital da província governa os destinos de toda a província, o que lhe confere grande relevância política.

A presidência da câmara de Istambul, com 16 milhões de habitantes e motor económico e cultural do país, é particularmente importante e deverá ser uma das mais disputadas nas eleições.

O atual presidente da câmara, o social-democrata Ekrem Imamoglu, que ganhou em 2019, depois de um quarto de século de governos municipais islâmicos, é candidato à reeleição e lidera as sondagens com uma vantagem de 2% a 6%.

Mas o Presidente islamita da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, há semanas que pede aos apoiantes, em comícios diários, para recuperarem o governo da cidade.

Em termos de percentagem global de votos, o AKP de Erdogan costuma ganhar por uma larga margem na Turquia, mas o mais importante politicamente são as autárquicas em algumas grandes cidades.

As urnas, que abriram às 07:00 (04:00 em Lisboa) e às 08:00 (05:00) no resto, fecham às 16:00 (13:00) em 32 províncias do leste da Turquia e uma hora mais tarde no resto do país, esperando-se os primeiros resultados algumas horas depois.