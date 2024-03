Eleições autárquicas na Turquia. Partido da oposição vence em Istambul e Ancara

De acordo com os resultados parciais, com mais de 71 por cento dos votos apurados, o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, assegurou a reeleição naquela mesma cidade, obtendo 50,4 por cento contra 40,9 por cento do adversário.

O presidente Erdogan e o AKP perderam nas duas principais cidades do país, Istambul e Ancara.

Em Ancara, na capital do país, o atual presidente da Câmara, Mansur Yavas, também deverá ser reconduzido no cargo. De momento, conta com 58,6 por cento dos votos contra 33,6 por cento do principal adversário.







"As eleições terminaram, vamos continuar a servir Ancara e os seus seis milhões de habitantes sem discriminação", afirmou Mansur Yavas, num discurso perante apoiantes em que reivindicou vitória este domingo.





Ambos os autarcas fazem parte do CHP, o principal partido da oposição e adversário do AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento) do presidente Recep Tayyip Erdogan.





O resultado nas duas principais cidades da Turquia constitui um revés para o chefe de Estado, após uma participação significativa na campanha, sobretudo em Istambul, onde o próprio Erdogan já foi presidente da Câmara no início da sua carreira política.



No início de março, Erdogan admitiu pela primeira vez um desfecho para a sua presidência, ao assegurar que estas eleições locais seriam as suas "últimas" eleições. Recep Tayyip Erdogan é presidente da Turquia há dez anos e antes disso tinha sido primeiro-ministro da Turquia desde 2003.