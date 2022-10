Eleições Brasil. 80 mil eleitores inscritos em Portugal

Há uma forte afluência logo desde as oito da manhã com longas filas.



É em Lisboa que está o maior colégio eleitoral. A votação decorre na faculdade de Direito, com mais de 45 mil cidadãos inscritos.



No Porto o número de eleitores aptos para votar nestas eleições, mais de 30 mil, o que representa um aumento de 110% em relação aos das presidenciais de 2018.