Eleições brasileiras seguem para segunda volta

Lula da Silva obteve pouco mais de 48 por cento dos votos e Jair bolsonaro 43 por cento. Valor que deixa a máquina política do atual presidente revigorada. Bolsonaro refere mesmo que as mentiras das sondagens foram derrotadas.



Assim, a campanha de Jair Bolsonaro quer convencer os brasileiros de que nem sempre as mudanças são para melhor.Apesar de alguma desilusão no Partido dos Trabalhadores, pelo facto de a vitória ter escapado à primeira volta, Lula da Silva não baixa os braços e diz que estes resultados foram só um adiamento.Apesar dos 76 anos, Lula garantiu que está animado e com energia para as próximas quatro semanas, ao longo das quais vai percorrer o país.