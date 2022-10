Lula vence eleições deste domingo mas não evita o "segundo turno"

Atrás na contagem parcial durante a maior parte da noite eleitoral, Lula da Silva passou a liderar quando a contagem chegou a 70% das seções. O antigo presidente registou no entanto um desempenho abaixo das sondagens de intenção de voto, que o colocavam com margem de quase 10 pontos percentuais sobre o atual presidente brasileiro.







Pouco depois da 1h30 da madrugada, a eleição ficou "matematicamente definida", obrigando a uma segunda volta, segundo os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Numa primeira reacção à vitória deste domingo, a partir de São Paulo, Lula da Silva começou por “agradecer a generosidade do povo brasileiro” e lembrou que há quatro anos ele próprio era tido como um político acabado numa campanha marcada pela "mentira".





"A luta continua até à vitória final", declarou Lula da Silva, que disse ver este cenário apenas como "uma prorrogação".





"Sempre achei que nós iríamos ganhar as eleições e nós vamos ganhar as eleições. Isto para nós é apenas uma prorrogação", afirmou.

O ex-presidente disse acreditar que nada acontece por acaso e lembrou que durante toda a campanha esteve à frente nas sondagens.



"Para desgraça de alguns tenho mais 30 dias para ir para a rua. Adoro fazer campanha, adoro fazer comício" e "vai ser importante porque será a chance de fazermos um debate com o Presidente da República. Acho que é uma segunda chance que o Bolsonaro me dá", afirmou Lula da Silva em tom confiante.







Bolsonaro evita falar em fraude eleitoral





Reagindo aos resultados desta noite, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que “uma parte da população manifestou vontade de mudar”, alertando contudo que “algumas mudanças vêm para pior”.



Sobre a “veracidade” dos resultados, Bolsonaro remeteu para a análise dos organismos competentes.





"Sempre existe a possibilidade de algo de anormal acontecer", deixou o presidente.

O presidente brasileiro afirmou ainda que venceu a "mentira" das sondagens que o colocavam apenas 36% nas intenções de voto e Lula da Silva com a possibilidade de uma vitória na primeira volta.



"Vencemos a mentira hoje", declarou aos jornalistas no Palácio da Alvorada, acrescentando: "Temos um segundo turno pela frente".



Chamados às urnas 156 milhões de brasileiros





Os mais de 156 milhões de eleitores foram este domingo chamados a votar até às 17h00 de Brasília (21h00 em Lisboa), nas 577.125 urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.





Para as Presidenciais, além de Lula e Bolsonaro, os eleitores puderam votar ainda em Simone Tebet, Ciro Gomes, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.







Ciro Gomes "profundamente preocupado com ameças" ao país



O candidato presidenciais Ciro Gomes disse hoje estar "profundamente preocupado com o que está a acontecer no Brasil" e considerou haver "uma situação potencialmente ameaçadora" ao futuro do país.



Numa curta declaração feita junto da sua família, em Fortaleza, Ciro Gomes disse lamentar as "muitas ameaças" que considera que o Brasil enfrenta, e pediu mais tempo para pensar no seu próprio futuro.



"Nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora e potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte enquanto nação", disse o candidato que ficou em quarto lugar na primeira volta, com cerca de 3% dos votos.



"Deem-me mais algumas horas para falar com o meu partido, com os meus amigos, para ver como mais bem servir a nação brasileira", pediu, antes de abandonar o palco, o antigo ministro de Lula da Silva, que ganhou as eleições de domingo e irá enfrentar Jair Bolsonaro, o atual chefe de Estado (extrema-direita).



Ao longo da campanha, Ciro Gomes teceu duras críticas a Lula da Silva, acusando-o de corrupção, o que gerou declarações de voto de apoiantes ao candidato do Partido dos Trabalhadores.







Simone Tebet promete anunciar apoio para segunda volta



A candidata deu hoje um prazo de 48 horas aos partidos que a apoiam para que definam o seu voto na segunda volta e prometeu que irá tornar pública a sua decisão: "Eu já tenho lado, não me vou acovardar", disse Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar nesta primeira volta.



"É preciso que os partidos se posicionem o mais rápido possível", disse a candidata, que tentou ser uma alternativa ao candidato do Partido dos Trabalhadores Lula da Silva (esquerda) e ao atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro (extrema-direita).



Com 4,2%, Simone Tebet foi apoiada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e pelo Cidadania.







c/ Lusa