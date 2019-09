Eleições deixam Israel num impasse político

A fraca plateia no quartel general do Likud, diz muito sobre a noite eleitoral de Benjamin Netanyahu.



O primeiro-ministro israelita ainda esperou até de madrugada, mas perante o empate técnico com Benny Gantz, não conseguiu reclamar vitória.



Já com 91% dos votos contados, Netanyahu surge com menos um assento parlamentar do que o principal partido da oposição.



Esta quarta-feira, conseguiu o apoio de vários partidos de direita, mas ainda não chega para garantir maioria no Knesset.