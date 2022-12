Eleições EUA. Republicano McCarthy enfrenta oposição para liderar Câmara de Representantes

O político de 57 anos, que ocupa altos cargos na câmara baixa do Congresso desde 2014, foi indicado em 15 de novembro para ser o líder Republicano na Câmara de Representantes, o que abre caminho para que assuma o comando em janeiro.

Kevin McCarthy precisa agora de vencer uma votação no plenário, prevista para 03 de janeiro, quando os 435 novos congressistas eleitos para a Câmara dos Representantes - Republicanos e Democratas -, irão eleger o líder da câmara, designado como `speaker`.

Contudo, cinco congressistas Republicanos - Andy Biggs, Matt Gaetz, Bob Good, Ralph Norman e Matt Rosendale - posicionaram-se firmemente contra a candidatura de McCarthy, número que pode ser suficiente para derrotar a sua candidatura na Câmara, controlada pelo Partido Republicano após a vitória nas eleições intercalares de novembro.

Do seu lado, McCarthy tem nomes influentes da extrema-direita, como o congressista anti-imigração Jim Jordan e a congressista extremista Marjorie Taylor Greene.

McCarthy tem vindo a alertar que se os Republicanos não se unirem em torno da sua candidatura, os Democratas poderão acabar por escolher o próximo `speaker` - cargo atualmente ocupado pela Democrata Nancy Pelosi e o terceiro mais importante da política norte-americana depois do Presidente e do vice-presidente.

A ideia é que, se McCarthy não conseguir os votos e não houver uma alternativa pronta, os Republicanos moderados poderão unir-se aos Democratas para preencher o vazio - uma hipótese drástica e pouco provável, mas que está a ser levantada para persuadir as vozes dissidentes.

Para se tornar formalmente presidente da Câmara no novo Congresso, que toma posse em janeiro, McCarthy precisará obter pelo menos 218 votos em plenário.

Este confronto intrapartidário pode intensificar a incerteza e discórdia entre os Republicanos, num momento em que o partido ainda tenta recuperar dos resultados aquém do esperado nas intercalares de 08 de novembro, quando apenas conseguiu uma estreita maioria na câmara baixa e falhou o controlo do Senado.

Por sua vez, o novo líder Democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, minimizou no domingo as probabilidades do seu partido trabalhar com os Republicanos para eleger o próximo substituto de Pelosi.

"Ele [McCarthy] parece estar a ter dificuldades neste momento para chegar a 218 [votos]. Mas veremos o que acontece em 03 de janeiro", disse Jeffries numa entrevista televisiva sobre o número de votos que o Republicano precisaria para ganhar a liderança se todos os congressistas estiverem presentes no dia da votação.