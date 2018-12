Eleições na Andaluzia levam extrema-direita ao parlamento

Foto: Epa-Chema MOoya

O Vox, um partido fundado há quatro anos por um antigo militante do PP, até agora sem qualquer representante parlamentar, elegeu 12 deputados na comunidade autónoma da Andaluzia.



O PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, foi o partido mais votado mas com o pior resultado da história.



Todos os partidos tradicionais desceram abrindo espaço para um resultado inesperado, como conta a correspondente da Antena1/RTP em Espanha, Daniela Santiago.



Ainda antes do anúncio dos resultados oficiais, a líder de extrema-direita francesa Marine Le Pen, da União Nacional felicitou a vitória do Vox nestas eleições regionais da Andaluzia.



Com 12 deputados nesta assembleia regional, o Vox assume-se como um partido contra a entrada de imigrantes em território espanhol, sobretudo se forem muçulmanos.



O partido também se diz antifeminista e pretende, por isso, revogar a lei que criminalisa a violência doméstica.



O Vox defende ainda a unidade de Espanha, prometendo um combate feroz às autonomias sobretudo a da Catalunha.