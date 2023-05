Eleições na Turquia. Erdogan e Kiliçdaroglu acreditam na vitória à segunda volta

. Kiliçdaroglu acredita que pode vencer na segunda volta e pediu paciência aos apoiantes da oposição, acusando o partido do atual chefe de Estado de interferir na contagem e divulgação dos resultados., disse Kiliçdaroglu na última madrugada, na capital Ancara, rodeado por representantes da coligação inédita de seis partidos da oposição que o apoiam., sublinhou o opositor.

Cândida Pinto e Rodrigo Lobo, enviados especiais da RTP à Turquia

Embora pouco significativo, os resultados de Erdogan foram melhores do que as sondagens previam e o presidente mostrou-se, nas últimas horas, confiante de que conseguirá uma vitória se os turcos voltarem à urnas., acrescentou Kiliçdaroglu.Apesar de todas as mentiras e ataques, apontou o líder da oposição, Erdogan “não obteve o resultado desejado”.

Erdogan confiante

Horas antes, Erdogan afirmou ter uma "clara vantagem" na corrida presidencial, não tendo afastado ainda a hipótese de obter a maioria absoluta na primeira volta. O atual presidente obteve 49 por cento dos votos, contra 44 por cento do principal adversário, mas precisa de 50 por cento para garantir a reeleição.





, disse Erdogan ao início da noite de domingo.E durante a madrugada, à medida que a realidade de uma maioria absoluta se ia afastando, manteve a postura confiante:Apesar disso, acrescentou que, se for necessário, está pronto para disputar uma segunda volta, afirmando:, disse ainda o islamita Erdogan.O resultado provisório com 99 por cento das urnas abertas dá-lhe, por enquanto, apenas 49,4 por cento dos votos, mas indicou que há ainda que contabilizar os boletins dos cidadãos turcos residentes no estrangeiro, que costumam maioritariamente apoiá-lo. Na Alemanha, onde residem aproximadamente metade dos cidadãos turcos no estrangeiro, Erdogan obteve 65 por cento dos votos., repetiu.Segundo a contagem parcial divulgada pela agência de notícias oficial Anatólia, Kemal Kiliçdaroglu obteve até agora quase 45 por cento dos votos. Será a primeira vez em 20 anos, desde que está no poder na Turquia, que Erdogan se verá obrigado a disputar uma segunda volta., insistiu Erdogan perante os apoiantes, enquanto a contagem dos votos prossegue.Kiliçdaroglu denunciou, contudo, durante a noite eleitoral que o partido de Erdogan,